Giuseppe Campitelli trovato morto su una panchina al parco giochi | è giallo Il 47enne era papà di due figli

Dramma ieri pomeriggio - sabato 8 novembre - nel parco di via Isonzo a Macerata dove un uomo di 47 anni, Giuseppe Campitelli, è stato trovato senza vita su una panchina.

MACERATA - La tragedia in via Isonzo. L'uomo, Giuseppe Campitelli, viveva in città (era residente a Caldarola). Quando si è sentito male era da solo. Il 118 ha provato a rianimarlo. Disposta l'autopsia

Trovato morto su una panchina. Scoperta choc nel parco di via Isonzo - Rilievi della polizia scientifica: non ci sono segni evidenti di assunzione di droga

Macerata, morto al parco di via Isonzo: la vittima è Giuseppe Campitelli - A perdere la vita nel parco di via Isonzo è Giuseppe Campitelli, un 47enne che viveva a Macerata, ma residente a Caldarola