Giovanili Livorno i retroscena di come si è arrivati allo ' sciopero' E il tecnico Brondi si dimette | Esciua non può comprare la mia dignità

“Mio padre mi ha lasciato dignità e orgoglio, due valori fondamentali che Esciua non ha abbastanza soldi per comprare”. Parola di Stefano Brondi, ex tecnico dei giovanissimi nazionali del Livorno dimessosi dopo il caos che si è creato attorno alle squadre giovanili amaranto con gli allenatori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

