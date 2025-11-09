Giornata della Trasparenza 2025 oltre 800 persone in visita al Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari

Si è conclusa con un grande successo la “Giornata della Trasparenza 2025” organizzata dal Comando Scuole dellAeronautica Militare 3ª Regione Aerea di Bari, che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico nel weekend dell’8 e 9 novembre.L’evento ha offerto a cittadini, studenti e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

