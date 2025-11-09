Giorgetti | Massacrati sull' Irpef Più aiuti alle imprese

Feedpress.me | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo stati «massacrati» per aver cercato di aiutare non i ricchi, ma chi guadagna «cifre ragionevoli». Ma non c'è problema: noi pensiamo di «essere nel giusto». Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti difende le scelte del governo e prova ad archiviare le critiche piovute sul taglio dell’Irpef al ceto medio contenuto in manovra. Ma a rinfocolare la polemica è la leader Dem Elly Schlein,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

