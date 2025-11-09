Giorgetti | Massacrati sull' Irpef Più aiuti alle imprese
Siamo stati «massacrati» per aver cercato di aiutare non i ricchi, ma chi guadagna «cifre ragionevoli». Ma non c'è problema: noi pensiamo di «essere nel giusto». Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti difende le scelte del governo e prova ad archiviare le critiche piovute sul taglio dell’Irpef al ceto medio contenuto in manovra. Ma a rinfocolare la polemica è la leader Dem Elly Schlein,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Festival dei Territori Industriali di Bergamo, ha difeso la manovra economica sostenendo di aver voluto aiutare «non i ricchi ma chi guadagna cifre ragionevoli». «Siamo stati massacrati da chi ha la - X Vai su X
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la Manovra economica, replicando alle accuse di aver favorito i redditi più alti - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Giorgetti: "Sull'Irpef siamo nel giusto, massacrati da chi può farlo" - " afferma il ministro dell'Economia, replicando alle opposizioni, che denunciano: l'intervento sull'ali ... Riporta msn.com
Giorgetti: “Noi massacrati da chi può massacrare. Oltre i 45mila euro si è ricchi?”. Ma il taglio Irpef avvantaggia anche chi ne guadagna 200mila e oltre - Il ministro dell'Economia critica i dati sui benefici del taglio Irpef, ma i vantaggi arrivano fino a chi guadagna 200mila euro ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Taglio Irpef ceto medio, Giorgetti: "Massacrati da chi può farlo, chi guadagna 2mila euro non è un ricco - "Bisogna capire cosa si intende per ricco: se è colui che guadagna 45 mila euro lordi all'anno, poco più di 2 mila euro netti ... Riporta iltempo.it