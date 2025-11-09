Giorgetti | Manovra per la competitività L’Europa fermi l’avanzata cinese Chi guadagna duemila euro non è un benestante

Il ministro dell’Economia al Festival Città Impresa di Bergamo: «Interveniamo sul ceto medio perché eravamo già intervenuti su quelli più svantaggiati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giorgetti: «Manovra per la competitività. L’Europa fermi l’avanzata cinese. Chi guadagna duemila euro non è un benestante»

Contenuti che potrebbero interessarti

Il ministro Giorgetti: “La manovra non aiuta i ricchi, chi guadagna 2mila euro non lo è” - X Vai su X

La manovra va vista "nel suo complesso" e le norme non aiuteranno i ricchi ma il ceto medio. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti risponde alle critiche arrivate da chi in questi giorni aveva sottolineato come le misure proposte dal governo, in prim - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Giorgetti, tagliamo Irpef perche' ce lo possiamo permettere - "Noi tagliamo l'Irpef e le coperture ci sono semplicemente perche' le quadrature della dinamica delle entrate ci permette di farlo. Riporta ilsole24ore.com

Manovra, Orsini frena: “Dai dividendi alle Pmi, tre punti da cambiare” - «Nemmeno i cittadini sono mucche da mungere», dirà in radio il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Scrive repubblica.it

Salvini chiama Giorgetti: “Così com’è non va”. Vertice della Lega sulle modifiche - Claudio Durigon, Armando Siri, Claudio Borghi e Alberto Bagnai. repubblica.it scrive