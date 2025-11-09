Giochi con le mani
Probabilmente tutti noi le abbiamo viste, almeno una volta. Ma non avremmo saputo – fino a oggi – collegarle a un viso. Parliamo delle mani più belle d’Italia. Appartengono a Fabio Marino, splendido quasi sessantenne di Novate, di (seconda) professione “manista”. Ovvero chi presta gli arti superiori ad attori famosi – nel suo caso Luca Argentero o George Clooney – ma anche chi li mette a disposizione di pubblicità e videoclip. Dall’intervista apparsa su Il Giorno apprendiamo che il buon Marino ha assicurato le sue mani per 100mila euro e che un giorno di lavoro può fruttarglierne 800. Insomma, avere una bella mano ti può dare una bella mano (al portafoglio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
