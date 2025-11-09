Gimnasia La Plata-Velez Sarsfield lunedì 10 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mancano 2 giornate alla fine del torneo di clausura e il Gimnasia La Plata cerca punti per entrare nei playoff contro il Velez Sarsfield. Il Lobo con 2 KO nelle ultime 3 partite sembra quasi essersi giocato la post season, ma anche con un cammino che in casa ha visto ben 5 KO in 7 partite e con un attacco tra i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gimnasia La Plata-Velez Sarsfield (lunedì 10 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

