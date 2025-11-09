Speaker radiofonico, podcaster di successo e nuovo conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli si fa notare subito per il fisico prestante e il grande sorriso. Ma dietro la sua solarità ed energia si nasconde una lunga battaglia contro la malattia. Scoperta durante l’età dell’adolescenza, quando sognava di affermarsi nel mondo del basket, e con la quale è costretto a convivere ancora oggi. Gianluca Gazzoli a Domenica In parla della malattia e i problemi al cuore. A Domenica In, dove è entrato subito in sintonia con Mara Venier, Gianluca Gazzoli ha parlato con grande schiettezza della patologia che ha cambiato il corso della sua storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gianluca Gazzoli vive con un defibrillatore nel petto dall’età di 16 anni, la rivelazione a Domenica In