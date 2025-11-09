Gianluca Gazzoli vive con un defibrillatore nel petto dall’età di 16 anni la rivelazione a Domenica In
Speaker radiofonico, podcaster di successo e nuovo conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli si fa notare subito per il fisico prestante e il grande sorriso. Ma dietro la sua solarità ed energia si nasconde una lunga battaglia contro la malattia. Scoperta durante l’età dell’adolescenza, quando sognava di affermarsi nel mondo del basket, e con la quale è costretto a convivere ancora oggi. Gianluca Gazzoli a Domenica In parla della malattia e i problemi al cuore. A Domenica In, dove è entrato subito in sintonia con Mara Venier, Gianluca Gazzoli ha parlato con grande schiettezza della patologia che ha cambiato il corso della sua storia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A "Domenica In" tra gli ospiti Nino D'Angelo, Gianluca Gazzoli, Luca Argentero e Valentina Lodovini, Andrea Sannino e Matteo Bocelli - X Vai su X
L'11 novembre prende il via Sanremo Giovani: quali sono le emozioni di Carlo Conti, di Gianluca Gazzoli e della commissione musicale? Ecco cosa hanno detto in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook
Gianluca Gazzoli vive con un defibrillatore nel petto dall’età di 16 anni, la rivelazione a Domenica In - Gianluca Gazzoli vive con un defibrillatore nel petto dall’età di 16 anni: il retroscena svelato a Domenica In da Mara Venier ... Secondo dilei.it
Che malattia ha Gianluca Gazzoli? Il problema al cuore e la vita con il defibrillatore - Scopri che malattia ha Gianluca Gazzoli: il celebre speaker radiofonico e star del podcast BSMT dall'età di 15 anni convive con un grave problema al cuore. Segnala tag24.it
Gianluca Gazzoli: “Ho pianto dopo la chiamata di Carlo Conti per Sanremo Giovani”/ “La morte di mamma…” - Gianluca Gazzoli, dalla gioia per Sanremo Giovani alla dolorosa perdita recente della mamma: la toccante intervista a Domenica In. Come scrive ilsussidiario.net