Inter News 24 Giaccherini non crede nell’Inter: «Chi ne ha di più? Dico Roma, non è più la favorita. Mi ha sorpreso per un motivo». Le sue parole. Intervenuto negli studi di DAZN dopo la sorprendente sconfitta del Napoli contro il Bologna, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato la grande occasione per l’Inter di Cristian Chivu e la Roma di Gian Piero Gasperini di scavalcare in un sol colpo sia i partenopei che il Milan, balzando in testa alla classifica. Alla domanda su chi, tra la Beneamata e i giallorossi, avesse più energie e qualità per approfittare di questo passo falso, Giaccherini ha espresso la sua preferenza senza esitazioni: “Io dico la Roma”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giaccherini non crede nell’Inter: «Chi ne ha di più? Dico Roma, non è più una sorpresa. Mi ha stupito»