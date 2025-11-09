Giaccherini non crede nell’Inter | Chi ne ha di più? Dico Roma non è più una sorpresa Mi ha stupito

Internews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Giaccherini non crede nell’Inter: «Chi ne ha di più? Dico Roma, non è più la favorita. Mi ha sorpreso per un motivo». Le sue parole. Intervenuto negli studi di DAZN dopo la sorprendente sconfitta del Napoli contro il Bologna, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato la grande occasione per l’Inter di Cristian Chivu e la Roma di Gian Piero Gasperini di scavalcare in un sol colpo sia i partenopei che il Milan, balzando in testa alla classifica. Alla domanda su chi, tra la Beneamata e i giallorossi, avesse più energie e qualità per approfittare di questo passo falso, Giaccherini ha espresso la sua preferenza senza esitazioni: “Io dico la Roma”. 🔗 Leggi su Internews24.com

giaccherini non crede nell8217inter chi ne ha di pi249 dico roma non 232 pi249 una sorpresa mi ha stupito

© Internews24.com - Giaccherini non crede nell’Inter: «Chi ne ha di più? Dico Roma, non è più una sorpresa. Mi ha stupito»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giaccherini boccia Gimenez: "Col Pisa ha proprio sbagliato gara. Appena torna Pulisic..." - È rimasto a secco anche ieri sera Santi Gimenez, sostituito nella ripresa da mister Massimiliano Allegri. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Crede Nell8217inter Ha