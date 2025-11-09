Georgia la nuova meta dell’est | perché tutti ne parlano
Perché tutti visitano la Georgia? In questi ultimi anni, è uno dei Paesi che da meta sconosciuta è diventato un gioiello dell’Est Europa. Stiamo parlando di una destinazione che mescola tradizioni antiche con panorami mozzafiato, per non parla dell’ottima ospitalità e delle proposte turistiche in sviluppo. Dalle maestose montagne del Caucaso alle vigne della regione Kakheti, finendo a Tbilisi, la Georgia riesce a conquistare qualsiasi turista che la visita per la prima volta. Ma perché tutti ne stanno parlando? Vediamo insieme cosa la rende una destinazione perfetta nel 2025 e nel 2026. Un Paese tra Europa e Asia: il fascino della sua posizione unica. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
