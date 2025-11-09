Gentile ma spietato | ecco chi è l' ultimo nemico di Israele in Medio Oriente

Nella storia recente del Medio Oriente gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 rappresentano uno spartiacque al pari dei conflitti del 1967 e del 1973. Hamas, Hezbollah, Iran. Nessuna di queste organizzazioni, e tantomeno la Repubblica islamica, è rimasta immutata a seguito della campagna militare lanciata da Tel Aviv in risposta alla strage compiuta dal movimento che controllava la Striscia di Gaza. C'è pero un unico nemico dello Stato ebraico che è riuscito a resistere quasi indenne, almeno fino ad ora, alla furia dell'esercito israeliano. Si tratta degli Houthi che dallo Yemen continuano a tenere sotto scacco Israele e una delle rotte commerciali più strategiche del pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

