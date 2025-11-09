Genova si invaghisce di una donna conosciuta sui social e la corteggia per un anno condannato per stalking
L'uomo si appostava davanti al lavoro di lei e le inondava i social di messaggi d'amore e di proposte di appuntamento. La vittima si è impaurita e lo ha denunciato Una molestia continua che aveva creato uno stato di ansia e paura nella vittima. Anche se quelle dell'uomo non erano minacce, ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Genova, si innamora di commessa e la perseguita. Condannato - Genova, un uomo di 35 anni è stato condannato per atti persecutori nei confronti di una commessa. Lo riporta ilsecoloxix.it