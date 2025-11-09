Genova da quasi 3 anni senza casa per colpa di un incendio | Foto
La protesta degli abitanti di un palazzo di via Piacenza andato parzialmente a fuoco per colpa dei lavori di manutenzione sul tetto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Approfondisci con queste news
Ogni giorno che arrivano i pacchi è un buon giorno! Quasi quasi come se fosse sempre Natale! #dungeonstore #genova #gioco #giochi #giochidatavolo #giochidiruolo #librogame - facebook.com Vai su Facebook
Molassana, quasi 3 anni senza casa per colpa di un incendio - La protesta degli abitanti di un palazzo di via Piacenza andato parzialmente a fuoco per colpa dei lavori di manutenzione sul tetto ... Si legge su ilsecoloxix.it
Genova, dal 2026 potrebbero chiudere impalcati e ponti: ecco perché - “Senza i 40 milioni dei ristori di Autostrade per l’Italia si rischiano disagi al traffico su diverse infrastrutture fondamentali della città” spiega l’assessore Ferrante ... Da primocanale.it