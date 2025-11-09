Genova, 9 novembre 2025 – Ultimo posto in classifica, 4 punti e nessuna vittoria in 10 gare di campionato e un clima di forte preoccupazione: il nuovo tecnico viola, Paolo Vanoli, comincia la sua avventura in una situazione molto difficile, d’altronde, è stato chiamato proprio per questo. Oggi in casa del Genoa (che sta appena un pochino meglio, o meno peggio, dei viola) la Fiorentina deve cercare di ripartire anche se, inevitabilmente, sarà difficile dopo solo pochi giorni vedere la mano del nuovo tecnico. Ad aumentare il coefficiente di difficoltà di questa sfida di bassa classifica c’è anche l’assenza di Moise Kean per un infortunio alla caviglia patito nella disastrosa trasferta a Mainz in Conference League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Fiorentina, i viola ripartono da Vanoli. Probabili formazioni e tv