Genoa-Fiorentina 2-2 | al Ferraris va in scena la sagra dell' errore

Nemmeno Daniele De Rossi riesce a sfatare il tabù Marassi, ma alla fine la sua prima sulla panchina del Genoa porta un punto e la seconda gara di fila senza sconfitta, tanta manna di questi tempi. Il Genoa combatte, evidenzia i soliti limiti, ma almeno non si piega davanti alle difficoltà, anzi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Per De Rossi buona la prima al Genoa, ma con la Fiorentina finisce 2-2 - Colombo gioia e dolori per Daniele: provoca un rigore, ne sbaglia un altro ma poi segna il gol del pareggio. Riporta corrieredellosport.it

Genoa-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights - Finisce con un pareggio la prima di De Rossi (in tribuna squalificato) e Vanoli alla guida di Genoa e Fiorentina. Secondo sport.sky.it

Bologna-Napoli 2-0, Genoa-Fiorentina 2-2 - Due occasioni nel 1°tempo e sono rossoblù: capocciata di Lucumì appena larga, Mi ... Lo riporta rainews.it