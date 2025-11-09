Gaza rebus ricostruzione | paesi arabi dicono no a piano Usa E Israele ‘avverte’ il Libano

(Adnkronos) – Nuovo ostacolo per la pace in Medio Oriente. I paesi arabi stanno opponendo forti resistenze a una proposta sostenuta dagli Stati Uniti di ricostruire una 'nuova' Gaza esclusivamente nella metà dell'enclave attualmente sotto il controllo di Israele, temendo che la mossa possa portare a una divisione permanente del territorio palestinese, secondo il quadro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Hamas dimentica i corpi degli ostaggi e si dedica alle esecuzioni sommarie nelle piazza di Gaza: la guerra interna e il rebus disarmo Un fenomeno che si è concretizzato in esecuzioni sommarie e scontri sia con fazioni nemiche, sia con chi viene accusato di e - facebook.com Vai su Facebook

Mia intervista su Gaza per @qnazionale. Articolo di @martaottaviani. - X Vai su X

Gaza, rebus ricostruzione: paesi arabi dicono no a piano Usa. E Israele 'avverte' il Libano - Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Usa tra Israele e Hamas, Gaza è di fatto divisa dalla cosiddetta Linea Gialla: le forze israeliane controllano una metà del territorio, mentre ... Segnala msn.com

È guerra sulla ricostruzione di Gaza. I Paesi arabi contro gli Usa - I Paesi arabi stanno opponendo forti resistenze a una proposta sostenuta dagli Stati Uniti per ricostruire una nuova Gaza esclusivamente nella ... Scrive iltempo.it

Mo: Mattarella, 'aiuti e ricostruzione a Gaza, disarmare Hamas e coinvolgere Paesi Arabi' - “Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it