Gaza Israele mostra video delle truppe in azione vicino alla linea gialla
L’ esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostra le attività delle truppe “vicino alla linea gialla” nella Striscia di Gaza. Secondo l’esercito, negli ultimi due mesi le truppe hanno operato nella zona di Khan Younis per poi essere ridislocate, seguendo le direttive del livello politico, a est della linea gialla, per consentire l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco. La linea gialla a Gaza è controllata da Israele ed è definita secondo le linee di cessate il fuoco concordate, lungo le quali le truppe si erano ritirate. In un comunicato stampa, l’esercito ha aggiunto che “durante le operazioni, le truppe hanno eliminato decine di terroristi che rappresentavano una minaccia e hanno smantellato centinaia di infrastrutture terroristiche, sia sopra che sotto terra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Gaza, Israele identifica il corpo di un altro ostaggio: news oggi - X Vai su X
#Tg2000, #7novembre 2025 - ore 14.55 #PapaLeoneXIV #Mattarella #Meloni #Dipendenze #Gaza #Israele #Hamas #Palestina #Manovra #scioperogenerale #CGIL #Landini #Cop30 #Belem #Vita #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Israele mostra video delle truppe in azione vicino alla linea gialla - (LaPresse) L’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostra le attività delle truppe “vicino alla linea gialla” ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Gaza, camion carichi di aiuti e rifornimenti attraversano il confine - (LaPresse) Diversi camion carichi di aiuti e forniture sono stati visti attraversare il centro della Striscia di Gaza, mentre le ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
“Hamas saccheggia camion di aiuti a Gaza”, il video e l’accusa del Comando centrale Usa - Il Comando centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video, ripreso via drone, che mostra quelli che definisce “operativi di Hamas” intenti a saccheggiare un camion di aiuti nella Striscia di Gaza ... Lo riporta padovanews.it