L’ esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostra le attività delle truppe “vicino alla linea gialla” nella Striscia di Gaza. Secondo l’esercito, negli ultimi due mesi le truppe hanno operato nella zona di Khan Younis per poi essere ridislocate, seguendo le direttive del livello politico, a est della linea gialla, per consentire l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco. La linea gialla a Gaza è controllata da Israele ed è definita secondo le linee di cessate il fuoco concordate, lungo le quali le truppe si erano ritirate. In un comunicato stampa, l’esercito ha aggiunto che “durante le operazioni, le truppe hanno eliminato decine di terroristi che rappresentavano una minaccia e hanno smantellato centinaia di infrastrutture terroristiche, sia sopra che sotto terra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Israele mostra video delle truppe in azione vicino alla linea gialla