Gaza Hamas restituisce un corpo ma è un soldato israeliano ucciso nel 2014

Tgcom24.mediaset.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consegnati a Israele i resti. Tel Aviv restituisce i corpi di 15 palestinesi. Media: il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra ha superato i 69mila morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

