Le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno dichiarato che consegneranno oggi il corpo dell’ufficiale Hadar Goldin, ritrovato sabato pomeriggio in un tunnel nel campo di Yebna, nella città di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale, più di 11 anni dopo la sua cattura durante la guerra del 2014. La restituzione della salma è prevista alle 14 ora locale (le 13 in Italia). Dall’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco, il 10 ottobre, Hamas ha rilasciato 20 ostaggi vivi e consegnato i corpi di 23 su 28. Oltre al soldato Hadar Goldin, altre 4 salme di ostaggi uccisi devono ancora essere restituiti a Israele in base all’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore un mese fa: sono appartenenti a tre israeliani e a un cittadino thailandese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Hamas restituisce il corpo di Hadar Goldin. Ma avverte: “I miliziani bloccati a Rafah non si arrenderanno mai”