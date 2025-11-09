Gaza camion con aiuti e rifornimenti passano il confine

Diversi camion carichi di aiuti e forniture sono stati visti attraversare il centro della Striscia di Gaza, mentre le organizzazioni umanitarie continuano a sollecitare Israele ad aprire nuovi valichi di frontiera per permettere l’ingresso di più cibo, medicinali e altri beni essenziali nel territorio palestinese. A quasi un mese dall’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, i palestinesi di Gaza lottano ancora per sopravvivere, ostacolati dal difficile accesso agli aiuti e dalle precarie condizioni di vita. Con la maggior parte della popolazione sfollata, costretta a vivere in tende o tra le macerie di ciò che un tempo erano le proprie case, cresce la preoccupazione su come trovare riparo sicuro e indumenti adeguati in vista dell’arrivo dell’inverno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

