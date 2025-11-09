Gattuso rivoluziona l’attacco | l’Italia perde il suo bomber a una settimana dalla sfida con la Norvegia
Una brutta tegola per la Nazionale: Moise Kean si è fermato per un trauma alla tibia sinistra, costringendo Gattuso a rivedere i piani in vista delle decisive sfide contro Moldova e Norvegia. L’attaccante della Fiorentina, autore di 4 gol in 3 gare, sarà sostituito dal bolognese Cambiaghi, mentre Raspadori avanzerà nel ruolo di seconda punta accanto a Retegui, rimasto unico riferimento offensivo di ruolo. L’attacco azzurro da reinventare. Il duello con la Norvegia del 16 novembre a San Siro avrebbe dovuto rappresentare la conferma della coppia d’attacco più prolifica dell’era Gattuso: Kean e Retegui, insieme, avevano totalizzato 9 reti e 5 assist in appena sette gare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
