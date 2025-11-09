Gattuso rivoluziona l’attacco | l’Italia perde il suo bomber a una settimana dalla sfida con la Norvegia

Thesocialpost.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutta tegola per la Nazionale:  Moise Kean  si è fermato per un trauma alla tibia sinistra, costringendo  Gattuso  a rivedere i piani in vista delle decisive sfide contro  Moldova e Norvegia. L’attaccante della Fiorentina, autore di  4 gol in 3 gare, sarà sostituito dal bolognese  Cambiaghi, mentre  Raspadori  avanzerà nel ruolo di seconda punta accanto a  Retegui, rimasto unico riferimento offensivo di ruolo. L’attacco azzurro da reinventare. Il duello con la Norvegia del  16 novembre a San Siro  avrebbe dovuto rappresentare la conferma della coppia d’attacco più prolifica dell’era Gattuso:  Kean e Retegui, insieme, avevano totalizzato  9 reti e 5 assist  in appena sette gare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

gattuso rivoluziona l8217attacco l8217italia perde il suo bomber a una settimana dalla sfida con la norvegia

© Thesocialpost.it - Gattuso rivoluziona l’attacco: l’Italia perde il suo bomber a una settimana dalla sfida con la Norvegia

Leggi anche questi approfondimenti

Gattuso svela l’Italia: la decisione su Pio Esposito contro Israele - La sensazione di ieri è diventata certezza dopo le parole del ct Gattuso a RaiSport. Scrive corrieredellosport.it

Gattuso 'ora battiamo Israele per concentrarci su playoff' - Grazie ai ragazzi per l'impegno, bisogna continuare così ora dobbiamo recuperare". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Rivoluziona L8217attacco L8217italia