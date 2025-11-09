Gassmann | Con mio figlio Leo sono stato severo ma sempre pronto ad ascoltarlo
Tra vita privata e nuovi progetti professionali, Alessandro Gassmann si è raccontato a Da noi. a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. L’attore ha parlato del rapporto con il figlio Leo, oggi lanciato nel mondo del cinema, ricordando il suo modo di essere genitore: «Non gli ho dato il cellulare troppo presto. Io ero quello che metteva i paletti, mia moglie quella. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
#LeoGassmann ospite a La volta buona per parlare del nuovo progetto cinematografico con Claudio Amendola, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, "Fuori la verità". Il figlio d'arte ha raccontato a Caterina Balivo alcune regole che in casa venivano imposte dai s - facebook.com Vai su Facebook
"leo gassmann piume" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Alessandro Gassmann sa racconta: «Con mio figlio Leo sono stato severo, ma sempre pronto ad ascoltarlo» - a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. msn.com scrive
Alessandro Gassmann: “Mio figlio Leo? Dormiamo ancora abbracciati, è stupendo”/ “Lavorare insieme…” - Alessandro Gassmann, dai prossimi impegni sul set al rapporto con il figlio Leo: l’intervista dell’attore a Da Noi a Ruota Libera. Come scrive ilsussidiario.net
Gassmann: «Con mio figlio Leo sono stato severo, ma sempre pronto ad ascoltarlo» - a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. gazzettadelsud.it scrive