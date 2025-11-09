Gasperini racconta cosa è successo con Pellegrini | Dovevamo solo dagli ciò che meritava

La Roma ritrova Pellegrini nel momento più importante con la cura Gasperini. Fiato sospeso per le condizioni di Dovbyk: "Sono infortuni che ti portano via 2-3 settimane e diventa pesante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Gasperini si racconta: “Gli agnolotti di mamma e i fuoriclasse come #Dybala” - X Vai su X

Questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini sarà di scena a Glasgow per la delicata sfida di Europa League contro i padroni di casa dei Rangers. Ma qual è il rapporto della Roma con le squadre scozzesi? Quanti precedenti ci sono stati? In realtà non molti, - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini blinda la Roma: cosa chiede alla squadra il tecnico - Koné e Cristante, insieme naturalmente agli esterni, non svolgono un ruolo meno importante nella fase di ... Come scrive corrieredellosport.it

Gasperini, e adesso cosa fai? Le mosse che ha in mente il tecnico della Roma per curare l'attacco inesistente - «Se non segniamo tanto non è solo colpa dei centravanti», disse il tecnico in tempi non sospetti, cioè quando la ... Segnala corrieredellosport.it

Gasperini: "A Roma per la passione, conquistato da Friedkin. Non siamo da Champions ma..." - Credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. Lo riporta sport.sky.it