Gasperini | Grande partita la squadra mi segue Roma prima per altre due settimane va bene così

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dopo il 2-0 all'Udinese: "Questa è una squadra che ha soddisfazione nelle partite che gioca. Quando giochi e sei soddisfatto di come lo fai è più facile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

