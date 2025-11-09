Gabbia | Dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti Derby? Dico che…
Nel post partita di Parma-Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Gabbia a TeleLombardia: "Nel secondo tempo dovevamo essere compatti e non ci siamo riusciti. Questo deve essere da insegnamento" - X Vai su X
"Pensavo che #Estupinan ci potesse dare di più in esperienza. Non dovevamo comportarci così!". Ma quale esperienza vuoi che abbia uno che a malapena trovava spazio nel Brighton? Nemmeno lui saprà spiegarsi come abbia fatto a finire al Milan, visto qua - facebook.com Vai su Facebook
Gabbia a TL: "Dovevamo avere la lucidità di restare compatti, uniti. Sfortunatamente non ci siamo riusciti" - Milan Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia per commentare il pareggio contro il formazione di Carlos Cuesta. milannews.it scrive