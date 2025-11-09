Gabbia dopo Parma-Milan | Non dovevamo uscire dalla partita Ci serva da lezione

Pianetamilan.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gabbia dopo parma milan non dovevamo uscire dalla partita ci serva da lezione

© Pianetamilan.it - Gabbia dopo Parma-Milan: “Non dovevamo uscire dalla partita. Ci serva da lezione”

Scopri altri approfondimenti

gabbia dopo parma milanFORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan - De Winter, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñan - Leão, Nkunku.20:39 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

gabbia dopo parma milanGabbia a DAZN: "Quest’anno abbiamo già perso abbastanza punti di questo tipo” - Matteo Gabbia è stato intervistato da DAZN nel post partita di Parma- Scrive milannews.it

gabbia dopo parma milanParma, prima l’inferno e poi il paradiso: doppia rimonta sul Milan (2-2) - Dopo il doppio vantaggio rossonero targato Saelemaekers – Leão, il Parma risponde ... Si legge su sportparma.com

Cerca Video su questo argomento: Gabbia Dopo Parma Milan