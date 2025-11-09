Gabbia a DAZN | Parma Milan? Dobbiamo migliorare l’approccio in campo
Inter News 24 Gabbia riflette sul pareggio con il Parma: il commento del centrale rossonero in seguito al 2-2 al Tardini. Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Parma, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra nella ripresa. Il difensore ha riconosciuto che l’approccio della sua squadra al secondo tempo è stato deludente, con una mancanza di coesione e di comunicazione in difesa. Gabbia ha sottolineato che la squadra non è riuscita a difendere come avrebbe dovuto, un aspetto che ha determinato il risultato finale e che deve servire da lezione per evitare di perdere altri punti in futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com
