Gabbia a DAZN | Parma Milan? Dobbiamo migliorare l’approccio in campo

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Parma, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra nella ripresa. Il difensore ha riconosciuto che l'approccio della sua squadra al secondo tempo è stato deludente, con una mancanza di coesione e di comunicazione in difesa. Gabbia ha sottolineato che la squadra non è riuscita a difendere come avrebbe dovuto, un aspetto che ha determinato il risultato finale e che deve servire da lezione per evitare di perdere altri punti in futuro.

