Frontini | A Casa Viterbo non chiediamo per chi si vota ma che sogno si ha per la città | FOTO

Lo hanno presentato descrivendolo come una sorta di "pensatoio" ma è anche da qui che parte la campagna elettorale di Viterbo2020 di Chiara Frontini, in vista delle elezioni amministrative tra un anno e mezzo. Casa Viterbo, tra piazza San Faustino e via Signorelli, è stata inaugurata con il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Frontini: "A Casa Viterbo non chiediamo per chi si vota ma che sogno si ha per la città" ift.tt/cR2Ton7 ift.tt/dyx4EzR - X Vai su X

La “nuova casa” della sindaca Frontini, spaziosa ma senza parcheggio… Viterbo - Domenica alle 17 taglio del nastro per lo civico a San Faustino - Divieto di sosta nei pressi per l'intera giornata per agevolare l'ingresso - Sarà amore a prima visita? Articolo: htt - facebook.com Vai su Facebook

A Viterbo in calo reati contro la persona, più furti in casa - Reati contro la persona in calo a Viterbo, ma aumentano quelli contro la proprietà. Segnala ansa.it

Viterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione - Una donna di 84 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo a seguito di un malore accusato subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. Si legge su blitzquotidiano.it

Viterbo, anziana rapinata in casa da ladri con il volto coperto: è grave. Rubati 100mila euro, caccia alla banda fuggita su un suv nero - Una 84enne è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo, a seguito di un malore avuto subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto ... Da ilmessaggero.it