Francis Kaufmann nuova aggressione in carcere | agenti feriti a Rebibbia

Momenti di alta tensione oggi pomeriggio nel carcere romano di Rebibbia, dove Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, ha aggredito alcuni agenti della Polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, tutto è accaduto al termine dell’ora d’aria, quando il detenuto “ha improvvisamente dato in escandescenze, rifiutandosi di rientrare nella propria cella”. Gli agenti hanno tentato di riportarlo alla calma, ma Kaufmann avrebbe iniziato a urlare frasi minacciose e a colpire il personale intervenuto, scatenando una colluttazione. Solo l’intervento tempestivo e coordinato del personale di sorveglianza, insieme agli operatori sanitari, ha permesso di ripristinare l’ordine dopo minuti di forte concitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

