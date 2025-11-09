Francis Kaufmann fuori controllo in carcere | Ha aggredito e ferito alcune guardie non voleva tornare in cella Urlava frasi minacciose

Continua a far parlare di sé Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, detenuto nel carcere di Rebibbia: lo statunitense nel pomeriggio di oggi,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francis Kaufmann fuori controllo in carcere: «Ha aggredito e ferito alcune guardie, non voleva tornare in cella. Urlava frasi minacciose»

