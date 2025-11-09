Francis Kaufmann aggredisce agenti a Rebibbia | nuova esplosione di violenza del killer di Villa Pamphili

Il killer di Villa Pamphili perde il controllo in carcere. Nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto dallo scorso luglio, Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice femminicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, ha aggredito oggi pomeriggio il personale della Polizia penitenziaria. A darne notizia è l’ Osapp, il sindacato autonomo di categoria, che denuncia una nuova, violenta esplosione di rabbia da parte dell’uomo, già noto per comportamenti aggressivi e imprevedibili. L’aggressione nel pomeriggio a Rebibbia. Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto al termine dell’ora d’aria, quando Kaufmann si sarebbe rifiutato di rientrare in cella, cominciando a urlare e a minacciare gli agenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

