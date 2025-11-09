Francia odore di bruciato in cabina | aereo diretto a Seul atterra a Monaco
(Adnkronos) – Un volo Air France partito da Parigi e diretto a Seul è stato costretto ad atterrare a Monaco di Baviera dopo che l'equipaggio ha rilevato odore di bruciato nella cabina di pilotaggio. Lo ha reso noto la compagnia aerea transalpina, precisando che l'aereo è atterrato in sicurezza nel tardo pomeriggio e che la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
