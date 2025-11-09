Fragilità psicologica dei giovani audizioni di Roccella e Gemmato

ROMA – Martedì 11 novembre, a partire dalle ore 13.05 presso l’aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza svolgerà le audizioni della ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella (foto), e del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

