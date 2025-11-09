Forza Italia presenta i candidati per le regionali Tajani | Il centro moderato siamo noi

"Sono convinto che noi conquisteremo tanti voti e Forza Italia sarà determinante per vincere le elezioni in Campania e per avere l'amico Cirielli presidente della Regione. Ma se non lavora Forza Italia, se non ottiene grandi risultati Forza Italia sarà difficile conquistare la vittoria". A dirlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it