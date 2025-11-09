Formula 1 Gp Brasile | Norris vince davanti ad Antonelli Disastro Ferrari

Firenzepost.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris conquista anche Interlagos, quart'ultima gara del Mondiale, e allunga le mani sul titolo. Sul podio secondo Kimi Antonelli e un super Max Verstappen, terzo partendo dalla pit-lane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

