Formula 1 GP Brasile 2025 | Norris domina a Interlagos e allunga nel Mondiale

Lando Norris si conferma l’uomo del momento in Formula 1. Il britannico della McLaren conquista il GP Brasile 2025 con una gara impeccabile, dominando dal via fino alla bandiera a scacchi e rafforzando la sua leadership nel Mondiale. Alle sue spalle chiudono un sorprendente Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova magistrale, e Max Verstappen, protagonista di una rimonta furiosa dalla pit lane fino al podio. Norris perfetto vince il GP Brasile 2025, la McLaren vola verso il titolo. Sin dal semaforo verde, Norris impone il suo ritmo. Scatta forte, tiene a bada l’assalto di Antonelli e allunga progressivamente sul gruppo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Formula 1, GP Brasile 2025: Norris domina a Interlagos e allunga nel Mondiale

