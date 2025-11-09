Formazioni ufficiali Inter U23 Vicenza | le scelte di Vecchi per fare fronte alla formazione veneta di Gallo
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter U23 Vicenza: tutte le scelte ufficiali di Vecchi in campo all’U-Power Stadium per la 13ª giornata del Girone A di Serie C. Domenica 9 novembre 2025, ore 12:30: all’ U-Power Stadium va in scena Inter U23–LR Vicenza, gara valida per la 13ª giornata del Girone A di Serie C. I ragazzi di Stefano Vecchi tornano in campo con l’obiettivo di consolidare la zona playoff e dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato nel referto ufficiale della Lega Pro, la formazione nerazzurra si presenta con Riccardo Gagno tra i pali e una difesa a tre composta da Christos Alexiou, Giuseppe Prestia (capitano) e Simone Cinquegrano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
PARMA-MILAN: sono arrivate le formazioni UFFICIALI dei rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
Volete sapere le formazioni ufficiali di #InterKairat? Ecco qui i nostri 11 #UCL - X Vai su X
Inter U23-Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - Vicenza di Domenica 9 novembre 2025: formazioni e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Inter Under 23-Vicenza: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Vicenza: le formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming. Si legge su calciomercato.com
Coppa Italia Serie C, le formazioni di Ospitaletto-Inter U23 | OneFootball - Torna in campo l'Inter U23, torna la Coppa Italia Serie C: i nerazzurri si preparano ad affrontare l'Ospitaletto Franciacorta allo stadio Corioni nel match valido per il secondo turno della competizio ... Come scrive onefootball.com