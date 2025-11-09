Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due allenatori per il match del Gewiss delle 12:30 tutti i dettagli Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta Sassuolo. Il match del Gewiss in campo alle 12:30 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 20252026. FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
PARMA-MILAN: sono arrivate le formazioni UFFICIALI dei rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
Volete sapere le formazioni ufficiali di #InterKairat? Ecco qui i nostri 11 #UCL - X Vai su X
SERIE A - Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali - Sassuolo, match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma alle 12. Come scrive napolimagazine.com
Atalanta-Sassuolo formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca - Due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti. Segnala msn.com
Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A - Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due allenatori per il match del Gewiss delle 12:30 tutti i dettagli Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta Sassuolo. Scrive calcionews24.com