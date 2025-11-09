Fondazione Carisp 400mila euro per gli interventi sul territorio nel Documento programmatico 2026
Ammonta a 400mila euro la somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena prevede di mettere a disposizione nel 2026 per gli interventi a favore del territorio, attraverso risorse proprie e somme provenienti da fondi esterni e collaborazioni attive. A indicarlo è il Documento programmatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
