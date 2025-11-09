Follia in una scuola superiore di Torino Borgo Vittoria | allievo punta la pistola in faccia a un professore

Uno studente 15enne ha puntato una pistola, poi risultata giocattolo, in faccia al suo professore di matematica. È avvenuto nella mattinata di venerdì 7 novembre 2025 all'istituto superiore Peano di corso Venezia a Torino, di fronte ai compagni di classe rimasti attoniti fino a quando il ragazzo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

