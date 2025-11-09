Fiumicino in 400 al corteo contro il porto crocieristico
Circa 400 parsone hanno partecipato a un corteo di protesta contro il progetto del porto turistico a Fiumicino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Fiumicino, 400 in corteo contro il porto crocieristico: «Ancora inserito nel decreto Giubileo, Gualtieri dica no» - «Un porto sulla foce del Tevere non si può fare» lo slogan scandito dai partecipanti alla marcia costellata anche di bandiere arcobaleno e della Palestina. Lo riporta msn.com