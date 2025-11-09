Firenze turista violentata in centro | arrestati due uomini grazie all’intervento di un passante

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze una turista panamense di 35 anni è stata violentata in piazza San Pancrazio. Un ex cameriere ha dato l’allarme e permesso alla polizia di arrestare due uomini, un egiziano e un marocchino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

