Fire TV Stick | la stretta sulle app pirata arriva in Italia Prima l' avviso poi il blocco

Dday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da domani 10 novembre la stretta sulle app illecite caricate in questi anni e usate dagli utenti sulle Fire TV Stick di Amazon arriverà anche in Italia. Agli utenti sarà mostrato un popup per dare tempo di trovare una alternativa a legale prima del blocco dell’app.. 🔗 Leggi su Dday.it

fire tv stick la stretta sulle app pirata arriva in italia prima l avviso poi il blocco

© Dday.it - Fire TV Stick: la stretta sulle app pirata arriva in Italia. Prima l'avviso, poi il blocco

Altri contenuti sullo stesso argomento

fire tv stick strettaFire TV Stick: la stretta sulle app pirata arriva in Italia. Prima l'avviso, poi il blocco - A partire da domani 10 novembre la stretta sulle app illecite caricate in questi anni e usate dagli utenti sulle Fire TV Stick di Amazon arriverà anche in Italia. Secondo dday.it

fire tv stick strettaAmazon Fire TV Stick, bloccate anche le app in sideload - Amazon ha deciso di intervenire nuovamente contro chi usa le Fire TV Stick per scopi diversi da quelli per cui sono state progettate, in particolare per contras ... Lo riporta tecnoandroid.it

Nuovo colpo all'IPTV e pezzotto: Amazon bloccherà le app su Fire TV Stick ovunque - operazione globale per bloccare le app di IPTV illegali su Fire TV Stick, tutelando solo l'uso delle piattaforme regolari. tech.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fire Tv Stick Stretta