Fire TV Stick | la stretta sulle app pirata arriva in Italia Prima l' avviso poi il blocco
A partire da domani 10 novembre la stretta sulle app illecite caricate in questi anni e usate dagli utenti sulle Fire TV Stick di Amazon arriverà anche in Italia. Agli utenti sarà mostrato un popup per dare tempo di trovare una alternativa a legale prima del blocco dell’app.. 🔗 Leggi su Dday.it
