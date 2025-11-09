Fiorentina i tifosi prendono posizione | è apparso uno striscione all’esterno dello stadio Il messaggio è molto chiaro

Fiorentina, i tifosi hanno chiesto ai tifosi di lottare o vincere oppure sono pronti a passare alle maniere pesanti. Ecco le ultime sulla Viola. Alla vigilia della partita decisiva contro il Genoa, la Fiorentina vive ore di forte tensione: l’ambiente viola è scosso dall’ultimo posto in classifica e i tifosi della Curva Fiesole hanno scelto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, i tifosi prendono posizione: è apparso uno striscione all’esterno dello stadio. Il messaggio è molto chiaro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fiorentina contestata dai tifosi a fine partita a Mainz #Fiorentina #MainzFiorentina #Mainz #ConferenceLeague #ForzaViola #ultras #CurvaFiesole - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, i tifosi prendono posizione: è apparso uno striscione all’esterno dello stadio. Il messaggio è molto chiaro - Fiorentina, i tifosi hanno chiesto ai tifosi di lottare o vincere oppure sono pronti a passare alle maniere pesanti. Lo riporta calcionews24.com

?? Fiorentina, tifosi furiosi fuori dallo stadio! Ranieri sceneggiata ?? | OneFootball - Dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina (qui i dettagli) la posizione di Pioli è a forte rischio. Riporta onefootball.com

Fiorentina in silenzio stampa, Pioli a rischio esonero, contestazione tifosi: cosa sta succedendo - Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di contestare in maniera chiara squadra e società, fermandosi a protestare in gruppo fuori dallo Stadio Franchi. Segnala tuttosport.com