Filippo Magnini polemico | Hanno rotto le scatole a mia moglie Selvaggia Lucarelli replica | Ma chi se l'è filata

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è spazientito. Il concorrente è convinto che la giuria pretenda troppo da lui e non gli faccia passare neanche il più piccolo errore. Poi, si è tolto un sassolino dalla scarpa: "Hanno rotto le scatole a mia moglie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

