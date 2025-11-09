Filippo Champagne stecca alla prima da proprietario di un cavallo La sua Piegnerol bocciata a San Siro

Milano, 9 novembre 2025 – Inizia male l’avventura nel mondo dell’ippica per Filippo Champagne. L’influencer brianzolo, noto per i suoi reel in cui descrive episodi di vita vissute al limite, tra colossali bevute e spese folli, aveva annunciato in un’intervista al nostro giornale alcune tappe della sua “second life” nella quale mettere al bando eccessi e scorribande notturne. Fra questi, appunto, lo sbarco nelle corse dei cavalli, grazie alla puledra Pignerol (anche se sul programma ufficiale dell’ippodromo di San Siro è indicata come Piegnerol ). L’esordio non è andato come Champagne – vero nome Filippo Romeo, fra l’altro fratello del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo – si auspicava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Filippo Champagne stecca alla prima da proprietario di un cavallo. La sua Piegnerol bocciata a San Siro

