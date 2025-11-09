Monza, 9 novembre 2025 – “Attension please”. E anche se per il galateo tintinnare le posate sul bicchiere è roba da cafoni, lui, con il suo slang per richiamare l’attenzione e un brindisi, lo farebbe eccome. Possibilmente con un calice di Cristal rosé, “il mio preferito”. La bottiglia da sbocciare è già in cantina. C’è un nuovo locale da battezzare. “Il mio ristorante, finalmente”. Filippo Romeo in arte ‘Champagne’, rimasto ‘orfano’ della Gintoneria di Davide Lacerenza, dice di aver “messo la testa a posto”. “Fino a 50 anni sono stato in pensione grazie ai miei genitori, persone che amo alla follia anche se li ho fatti penare tanto, ora inizio a lavorare”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Filippo Champagne: “Ho messo la testa a posto. Mi candido a sindaco di Milano (non scherzo), apro un club e corro all’Ippodromo con la mia cavalla Pignerol”