Filippine una vittima e oltre un milione di evacuati per il super tifone Fung-wong

Feedpress.me | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il super tifone Fung-wong ha causato la prima vittima nelle Filippine, dove è salito a un milione e 200 mila il numero delle persone evacuate. Lo riferiscono i soccorritori, che hanno estratto dalle macerie il corpo di una sessantaquattrenne di Catbalogan che ieri sera aveva abbandonato la sua abitazione insieme ai suoi familiari per poi rientravi improvvisamente nella notte. La casa è stata travolta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

