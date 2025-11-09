Fico lo scandalo sulla scorta quanto ha speso! Cifra folle

La foto sul bus, lo slogan della politica sobria, la guerra ai privilegi. Tutto archiviato. Per un anno e mezzo Roberto Fico, ex presidente della Camera e oggi candidato della sinistra in Campania, ha beneficiato di una scorta irregolare che ha generato circa 100mila euro di costi extra per le casse pubbliche. Lo rivela Libero quotidiano, che ha ricostruito nei dettagli un dispositivo di protezione rimasto fuori protocollo per 18 mesi, nonostante le regole ufficiali del Viminale lo vietassero. Una storia che scardina la narrazione grillina della sobrietà: non un errore burocratico, ma una scelta consapevole, confermata dal fatto che il cambio di assetto è arrivato solo a novembre 2025, dopo un anno e mezzo di deroghe e silenzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

