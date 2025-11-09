Fiamme nel negozio di arredamento intervengo dei Vigili del fuoco

Perugiatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello sono intervenuti nella zona industriale, intorno alle ore 7.50, per un incendio sviluppatosi all’interno di un negozio di arredamenti.Le squadre hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla ventilazione dei locali interessati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

